- Были госпитализированы три девочки. У ребёнка 2010 года рождения диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейной области. У девочки 2011 года рождения также ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом нижней трети большой берцовой кости, множественные ушибы. Открытый перелом трети берцовой кости получила девочка 2009 года рождения, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации «МГ», ДТП произошло 19 сентября в посёлке Зачаганск недалеко от школы №30. Ассенизаторская машина сбила трёх школьниц.Дети находятся в отделении травматологии Областной детской многопрофильной больницы. В пресс-службе департамента полиции пообещали предоставить информацию после согласования с прокуратурой.