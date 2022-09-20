- Целью мероприятия является ознакомление с инвестиционным потенциалом региона и её возможностями, презентация инвестиционных проектов, локализация новых производств, налаживание торгово-экономических связей, обмен опытом и усиление межрегионального сотрудничества, - говорится в анонсе.

В управлении предпринимательства ЗКО анонсировали Международный инвестиционный форум WESTKAZINVEST-2022, который пройдёт 23 сентября в центре искусств «Атамекен». Участниками форума будут представителей приграничных регионов России, государственных органов, бизнес-сообществ ЗКО и других регионов Приуралья и Поволжья, потенциальных иностранных инвесторов и институтов развития.В рамках форума пройдёт выставка товаропроизводителей ЗКО и приграничных областей России. Также будут панельные сессии по привлечению инвестиции в нефтегазовой сектор, агропромышленный комплекс и IT технологии.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.