По информации пресс-службы городского акимата, 18 сентября в микрорайоне Балауса мужчина серьёзно пострадал от укуса собаки. Ветеринарная станция отловила собаку и поместила её на десятидневный карантин. Пострадавший сейчас находится на лечении в областной больнице, его состояние стабильное. Как выяснилось, напала на мужчину не бродячая собака, у неё есть владелец. На хозяина составлен акт о причинении вреда здоровью человека и наложен штраф в размере 10 МРП. К слову, кинологическая служба за три дня в микрорайоне Балауса отловила 13 бродячих собак.