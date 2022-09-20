Няню подозревают в убийстве мальчика. Подросток ранил ножом сверстника в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 сентября в одной из больниц Талдыкоргана от травм головы скончался трёхлетний мальчик. Тогда полиция информировала о задержании подозреваемой - 23-летней няни. Суд оставил её под домашним арестом. Уголовное дело взято на особый контроль областным департаментом полиции.  «Хабар 24» сообщил, что малыш вместе с годовалым братишкой находился под круглосуточным присмотром в доме няни, так как у матери не было жилья.
- Я задолжала оплату по уходу за детьми, поэтому няня отказалась отдать их мне. Я предложила написать расписку, что выплачу долг. Но няня не взяла её. А когда сообщили, что сын заболел, приехав за ним, я увидела, что Дэвид был весь в синяках, на нём живого места не было. Няня мне сказала, что он упал в ванной комнате.  Я хочу, чтобы виновные понесли положенное наказание, - говорит мама ребёнка Мадина Таукенова.
В полиции отметили, что по предварительным данным, ребёнок неоднократно подвергался избиению. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.