Средний размер пенсии вырос за месяц на 68 тенге. Средняя пенсия в Казахстане вырастет за три года почти на треть По состоянию на первое сентября 2022 года, численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 253 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Средний размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсионной выплаты) на первое сентября составил 109 224 тенге. За месяц средний размер пенсии вырос всего на 68 тенге. Накануне сообщалось, что обязательные пенсионные взносы работодателей поэтапно введут в Казахстане в течение пяти лет. Это позволит выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.