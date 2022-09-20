Уничтожено почти 94 тысячи цветов.

Фото: акимат Алматы

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что во время фестиваля Gakku Dauysy на площади «Астана» зрители уничтожили зелёные насаждения. По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге.

Всего уничтожено около 94 тысяч цветов:

913 квадратных метров однолетних растений;

326 квадратных метров многолетних растений;

117 квадратных метров роз.

В акимате Алмалинского района добавили, что любители культурного мероприятия сломали 13 скамеек, опору освещения, гранитную урну и основание двух камер.

Нанесённый ущерб акимат восстановит в кратчайшие сроки.

