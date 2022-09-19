По данным «Казгидромета», на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков. Жаркая погода сохраняется в ЗКО Местами по республике ожидаются усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
