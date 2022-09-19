Из них 56 грантов для будущих врачей. Об этом написал заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов в Facebook. По его словам, с 2017 года для покрытия потребностей в специалистах с высшим образованием в регионе ведётся работа по подготовке кадров за счёт местного бюджета. В области наблюдается спрос на работников здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
- На 2022-2023 учебный год за счёт средств областного бюджета выдано грантов на подготовку 113 специалистов с высшим образованием. Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта в соответствии с баллами сертификатов ЕНТ или КТ, - написал замакима.
С каждым обладателем гранта заключаются трёхсторонние договоры, по которому они после окончания ВУЗа обязаны отработать три или пять лет по направлению местного исполнительного органа. 113 грантов выделили в ЗКО по наиболее востребованным специальностям