- Теперь в случае нарушения прав и интересов ребёнка родители, дети и другие желающие смогут обратиться за помощью к уполномоченным в своих регионах. Кандидатуры назначаются по решению акимов областей и городов республиканского значения, - отметили в ведомстве.

Фото Шаттык Утебалиева в Facebook В пресс-службе министерства просвещения сообщили, что уполномоченные по правам ребёнка назначены в 16 регионах Казахстана. В оставшихся четырёх регионах ещё рассматривают кандидатуры. Уполномоченные будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребёнка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут иметь беспрепятственный доступ в организации, предназначенные для детей. Уполномоченные работают на общественных началах.

В ЗКО им стала 32-летняя Утебалиева Шаттык Саматовна. По данным из открытых источников, она является одним из самых молодых депутатов маслихата области от партии AMANAT.

