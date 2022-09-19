- Плановые работы завершились, котлы были запущены, и тогда произошло технологическое нарушение. Все выходные дни мы работали, чтобы устранить (неполадки - прим. автора) и один из котлов в настоящее время уже запущен, - рассказал Бекболат Камешев. - До вечера горячая вода в домах появится.Отметим, что именно этот человек во второй половине дня 16 сентября сообщил, что котлы запущены и горячее водоснабжение вот-вот начнется, а когда стало понятно, что воды как не было, так и нет, перестал отвечать на звонки корреспондента «МГ». Также странно, что об аварийной ситуации на предприятии не знало и руководство департамента комитета атомного и энергетического контроля и надзора по ЗКО. Именно в департаменте и озвучили данные о задолженности тепловиков за газ. Впрочем, Бекболат Камешев опроверг информацию об отключении АО «Жайыктеплоэнерго» от газоснабжения из-за долгов. По его словам, долг предприятия перед АО «КазТрансГаз Аймак» относительно небольшой и текущий. Если перед выходными долг за газ был около 215 млн тенге, то сегодня он составляет 178 млн тенге. Между тем долг потребителей перед ЖТЭ составляет 520 млн тенге и большая часть должников - физлица. Как рассказал Бекболат Камешев, предприятие подало заявку на повышение тарифа на тепло на 53%. Если департамент АРЕМ одобрит заявку полностью, то вместо 3 873,37 тенге за 1 Гкал, уральские потребители будут платить 5 926,26 тенге. Кстати, в ЖТЭ заявили, что к отопительному сезону они готовы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
