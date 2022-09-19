- 900 участков у нас было подготовлено в Круглоозёрном. Ранее мы обещали больше, но по объективным причинам не смогли сделать изъятие, у нас проходят инженерные сети и участков стало меньше. На участках есть газ, электроэнергия и вода. В отличие от предыдущих лет, мы план детальной планировки разбили на участки, кварталы и номера домов, закрепили каждый номер по списку. До этого я говорил, что 608 человек уже нашлись, осталось найти около трёхсот, но сейчас с каждым днём эта цифра уменьшается, - пояснил заместитель градоначальника.
Списки очередников можно посмотреть на сайте акимата, в отделе земельных отношений, а также в центре обслуживания населения (недалеко от остановки Урал).
- Думаю, ещё в течение месяца будем собирать всех по списку, а там двинемся уже дальше. Если вдруг люди не найдутся, то пойдем по списку дальше. Те, кто не пришел, они так и останутся в очереди. Участки в посёлке Кругоозёрное подавались с 2002 по второй квартал 2004 года (включая июнь). Чтобы двигаться дальше, сделаем заказные письма с уведомлением и если никакой реакции не будет, двинемся дальше, - рассказал Асхат Кульбаев.
Стоит отметить, что неделимый земельный участок предоставляется в аренду на три года, после строительства дома и ввода его в эксплуатацию участок приватизируется. Между тем на проекте детальной планировки разработаны эскизы и дома должны быть идентичны друг другу, а участки неделимые, чтобы не превышать рассчитанную нагрузку на инженерные сети.
- Были интересные случаи, когда люди появлялись в списках с аналогичными фамилиями и инициалами. Приходили и те, кто уже получил участок. Мы проверяем информацию по каждому человеку. Сверяем всё, вплоть до почерка, - заверил Кульбаев. - Вы должны понимать, каждый гражданин РК имеет право получить 12 соток земли бесплатно. Значения не имеет, есть ли у него собственность или нет.
По его словам, если у человека есть недвижимость, это не основание для отказа в предоставлении участка.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
