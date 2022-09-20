Кредиторский долг в 1,3 млрд тенге: кому и за что должно ТОО «Батыс су арнасы»
Самый крупный долг у предприятия образовался перед государством. По налогам ТОО задолжало 605 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото с социальных сетей
Экс-замакима ЗКО Аманжол Алпысбаев на своей странице в Facebook опубликовал пост о задолженности ТОО «Батыс су арнасы». Оказалось, что на сегодня объект жизнеобеспечения областного центра в лице городского водоканала имеет кредиторскую задолженность в сумме 1 миллиард 335 миллионов тенге. По словам Алпысбаева, такой долг образовался из-за того, что у водоканала эти расходы не учтены в тарифе. При этом почти половина или 45% это задолженность государству в виде НДС в сумме 269 миллиона тенге, налог на имущество - 119 миллионов тенге, за электроэнергию - почти 180 миллионов тенге.
– Водоканал вынужден брать в долг на небольшие суммы запасные части и различные материалы и задолжал субъектам малого бизнеса огромную сумму в 471 миллион тенге. Поразительно, что один государственный орган в лице департамента по регулированию естественных монополий по ЗКО создаёт проблемы другим госорганам и ставит под огромный риск жизнеобеспечение 320 тысяч жителей областного центра. Сейчас в тренде петиции, у жителей Уральска единственный выход избежать проблем - это обратиться с петицией о необходимости изменения тарифа на холодное водоснабжение. Только жители Уральска являются единственными заинтересованными вывести объект жизнеобеспечения из критической ситуации плановых убытков, - написал Аманжол Алпысбаев.
Генеральный директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов информацию подтвердил и отметил, что предприятие каждый месяц несёт большие убытки.
– Мы постоянно говорим об этой проблеме на всех совещаниях. Единственным решением проблемы является повышение тарифа за водообеспечение. Сейчас тариф для населения составляет 37,87 тенге за один кубометр воды. Это очень мало, в последние 10 лет тариф вообще не повышался. Его нужно увеличивать как минимум в пять раз, тогда предприятие более менее выйдет из такой критической ситуации. В этом году мы планируем подавать заявку на повышение тарифа, - рассказал Ануар Аркенов.
Состояние предприятия в самом деле не завидное. Горожане регулярно сталкиваются с проблемами водоснабжения. Периодически выходят из строя КНС, происходят аварии на водопроводах, а при действующем тарифе проводить ремонтные работы и обновлять водопроводную и канализационную сеть не представляется возможным. Средств хватает лишь на выплату заработной платы рабочим.
