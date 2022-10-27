Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Нарушения ПДД выявляют с помощью дронов в Атырауской области

Как показал анализ, наиболее частые нарушения на трассах области - это обгон и превышение скорости. Скриншот с видео В департаменте полиции Атырауской области сообщили, с начала года в области участились ДТП на трассах. Основная причина - обгон и превышение скорости. Для выявления подобных нарушений и предотвращения аварий полицейские стали использовать дроны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Police Atyrau🇰🇿 (@police.atyrau) Дорога Уральск - Атырау в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста,
Кристина Кобина
Нарушения ПДД выявляют с помощью дронов в Атырауской области
Как показал анализ, наиболее частые нарушения на трассах области - это обгон и превышение скорости.
Нарушения ПДД выявляют помощью дронов в Атырауской области
Нарушения ПДД выявляют помощью дронов в Атырауской области
Скриншот с видео В департаменте полиции Атырауской области сообщили, с начала года в области участились ДТП на трассах. Основная причина - обгон и превышение скорости. Для выявления подобных нарушений и предотвращения аварий полицейские стали использовать дроны.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Публикация от Police Atyrau🇰🇿 (@police.atyrau)

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
дрон

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article