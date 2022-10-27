Нарушения ПДД выявляют с помощью дронов в Атырауской области

Как показал анализ, наиболее частые нарушения на трассах области - это обгон и превышение скорости. Скриншот с видео В департаменте полиции Атырауской области сообщили, с начала года в области участились ДТП на трассах. Основная причина - обгон и превышение скорости. Для выявления подобных нарушений и предотвращения аварий полицейские стали использовать дроны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Police Atyrau🇰🇿 (@police.atyrau) Дорога Уральск - Атырау в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста,