Наряды полиции удвоят на вокзалах и в аэропортах Казахстана

В праздничные дни транспортная полиция перейдёт на усиленный вариант несения службы, передаёт Polisia.kz. В период празднования Дня независимости (с 15 по 18 декабря) и Нового года (с 31 декабря по третье января) транспортные полицейские перейдут на усиленный вариант несения службы. В эти дни многократно увеличивается пассажиропоток. – На железнодорожных вокзалах и в аэропортах страны, а также в пассажирских поездах наряды полиции будут удвоены. На объектах транспорта будут задействованы сотрудники кинологического центра со служебно-розыскными собаками для патрулирования, – пояснили в департам