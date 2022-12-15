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Социум

Наряды полиции удвоят на вокзалах и в аэропортах Казахстана

В праздничные дни транспортная полиция перейдёт на усиленный вариант несения службы, передаёт Polisia.kz. В период празднования Дня независимости (с 15 по 18 декабря) и Нового года (с 31 декабря по третье января) транспортные полицейские перейдут на усиленный вариант несения службы. В эти дни многократно увеличивается пассажиропоток. – На железнодорожных вокзалах и в аэропортах страны, а также в пассажирских поездах наряды полиции будут удвоены. На объектах транспорта будут задействованы сотрудники кинологического центра со служебно-розыскными собаками для патрулирования, – пояснили в департам
Дана Рахметова
Наряды полиции удвоят на вокзалах и в аэропортах Казахстана
В праздничные дни транспортная полиция перейдёт на усиленный вариант несения службы, передаёт Polisia.kz.
Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале
Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале
В период празднования Дня независимости (с 15 по 18 декабря) и Нового года (с 31 декабря по третье января) транспортные полицейские перейдут на усиленный вариант несения службы. В эти дни многократно увеличивается пассажиропоток.
– На железнодорожных вокзалах и в аэропортах страны, а также в пассажирских поездах наряды полиции будут удвоены. На объектах транспорта будут задействованы сотрудники кинологического центра со служебно-розыскными собаками для патрулирования, – пояснили в департаменте полиции на транспорте.
Пассажиров просят отнестись с пониманием к усилению безопасности и быть внимательными к сохранности личного имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция Казахстан аэропорт вокзал

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