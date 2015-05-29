NASA опубликовало новую анимацию загадочных пятен на Церере

Dawn и Церера глазами художника. Изображение: NASA/JPL-Caltech NASA опубликовало новую анимацию вращения Цереры вокруг оси, на которой достаточно четко видно загадочное светлое пятно. Из ролика понятно, что пятно, на самом деле, состоит из множества небольших пятен. Природа этих пятен пока не ясна, однако, ученые полагают, что речь может идти о льде. Анимация составлена из снимков, сделанных аппаратом Dawn 3 и 4 мая 2015 года. Фотографии сделаны с расстояния 13 600 километров. Разрешение снимков составляет 1,3 километра на пиксель. В настоящее время аппарат Dawn завершил первую половину миссии