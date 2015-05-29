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Спорт

NASA опубликовало новую анимацию загадочных пятен на Церере

Dawn и Церера глазами художника. Изображение: NASA/JPL-Caltech NASA опубликовало новую анимацию вращения Цереры вокруг оси, на которой достаточно четко видно загадочное светлое пятно. Из ролика понятно, что пятно, на самом деле, состоит из множества небольших пятен. Природа этих пятен пока не ясна, однако, ученые полагают, что речь может идти о льде. Анимация составлена из снимков, сделанных аппаратом Dawn 3 и 4 мая 2015 года. Фотографии сделаны с расстояния 13 600 километров. Разрешение снимков составляет 1,3 километра на пиксель. В настоящее время аппарат Dawn завершил первую половину миссии
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NASA опубликовало новую анимацию загадочных пятен на Церере
Dawn и Церера глазами художника. Изображение: NASA/JPL-Caltech
NASA опубликовало новую анимацию вращения Цереры вокруг оси, на которой достаточно четко видно загадочное светлое пятно. Из ролика понятно, что пятно, на самом деле, состоит из множества небольших пятен. Природа этих пятен пока не ясна, однако, ученые полагают, что речь может идти о льде. Анимация составлена из снимков, сделанных аппаратом Dawn 3 и 4 мая 2015 года. Фотографии сделаны с расстояния 13 600 километров. Разрешение снимков составляет 1,3 километра на пиксель. В настоящее время аппарат Dawn завершил первую половину миссии по составлению карты карликовой планеты. 9 мая станция начала спуск на более низкую — 4 400 километров — орбиту, которой достигнет 6 июня. Тогда же ученые надеются получить более подробные снимки поверхности Цереры, в частности, светлых пятен.  
Анимация вращения Цереры. NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Космический аппарат Dawn был запущен 27 сентября 2007 года. В августе 2011 года станция вышла на орбиту вокруг астероида Веста, где проработала до августа 2012 года. В марте 2015 года аппарат прибыл к карликовой планете Церера, которую исследует до настоящего времени.   источник: nplus1.ru

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