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Социум

Население не должно испытывать неудобства из-за ваших недоработок – аким Атырауской области

В ходе аппаратного совещания с участием перевозчиков, руководства ТОО «Smart Qala» и «Smart Atyrau», а также всех ответственных лиц критике Нурлана Ногаева области подверглась система введения дифференцированного тарифа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации ТОО "Smart Qala", выступающего оператором системы электронного билетирования в городе Атырау, на данный момент реализовано свыше 120 тысяч проездных карт пользователям услуг общественного транспорта. Из числа льготных категорий граждан 3 240 проездных карт оформлено инвалидам, 10 710 карт – пенсионерам, 1 765 – многодет
Дана Рахметова
Население не должно испытывать неудобства из-за ваших недоработок – аким Атырауской области
В ходе аппаратного совещания с участием перевозчиков, руководства ТОО «Smart Qala» и «Smart Atyrau», а также всех ответственных лиц критике Нурлана Ногаева области подверглась система введения дифференцированного тарифа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации ТОО "Smart Qala", выступающего оператором системы электронного билетирования в городе Атырау, на данный момент реализовано свыше 120 тысяч проездных карт пользователям услуг общественного транспорта. Из числа льготных категорий граждан 3 240 проездных карт оформлено инвалидам, 10 710 карт – пенсионерам, 1 765 – многодетным матерям. – Сейчас участились жалобы в социальных сетях, в чат-канале акимата Telegram, люди жалуются на то, что за один проезд с них снимают более тысячи тенге, вы считаете это нормально? Что это за сбои? – спросил Нурлан Ногаев. – Люди не знают, куда жаловаться, ваши call-центры ответы дают очень медленно, следовательно, нужно увеличить количество сотрудников. Ведите нормальную разъяснительную работу, ваша организация должна присутствовать во всех социальных сетях, реагировать на каждое обращение. Система электронного билетирования важна – благодаря ей вы будете иметь реальные представления о заработках перевозчиков, своевременно обновлять автопарк и т.д, но подобное исполнение дискредитирует всю идею. По словам представителей «Smart Qala», неудобства при введении дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте создали сбои в платёжной системе. В результате этого в течение одной недели в сентябре около 20 тысяч жителей Атырау ездили бесплатно – система вела учет, но не взимала платеж с карт. В результате сбоя платёжной системы при оплате проезда у пассажиров за раз списывались средства сразу за несколько поездок. – Люди не должны испытывать неудобства из-за ваших недоработок, – сказал глава региона. – Если бы все было хорошо, население не жаловалось бы. Все ответственные лица из сферы ЖКХ и городского акимата будут сами ездить в автобусах, чтобы своими глазами видеть реальное положение дел. Вы не слышите жителей, которые пишут свои жалобы и чаяния в социальных сетях, этого не должно быть. Также глава региона дал поручение департаменту полиции усилить работу по профилактике карманных краж в общественном транспорте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
проезд совещание жалобы

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