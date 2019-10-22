Население не должно испытывать неудобства из-за ваших недоработок – аким Атырауской области

В ходе аппаратного совещания с участием перевозчиков, руководства ТОО «Smart Qala» и «Smart Atyrau», а также всех ответственных лиц критике Нурлана Ногаева области подверглась система введения дифференцированного тарифа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации ТОО "Smart Qala", выступающего оператором системы электронного билетирования в городе Атырау, на данный момент реализовано свыше 120 тысяч проездных карт пользователям услуг общественного транспорта. Из числа льготных категорий граждан 3 240 проездных карт оформлено инвалидам, 10 710 карт – пенсионерам, 1 765 – многодет