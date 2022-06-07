Нашествие гусениц сняли на видео в Атырауской области. Почти сотня фермеров пострадала
На борьбу с вредителями из бюджета потратят 8-10 миллионов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В Атырауской области наблюдается нашествие гусениц лугового мотылька. В пресс-службе ДЧС региона проинформировали, что вредители массово распространяются в двух районах области.
Большое скопление гусениц местные жители сняли на видео. Фермеры отмечают, что они могут нанести непоправимый вред и оставить их без урожая.
Заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев сообщил, что гусеницы лугового мотылька наносят ущерб посевным площадям в Индерском и Махамбетском районах, а также в пригороде.
- Нашествие гусениц в последний раз наблюдалось 30 лет назад. На сегодня в регион из ЗКО прибыли специалисты из специализированных организаций для борьбы с вредителем. Работа уже началась. Сколько гектаров подверглось атаке насекомых, пока неизвестно, данные выясняются. Наша главная задача сейчас - защитить урожай, а затем и пастбища. Данный вид гусениц входил в список насекомых-вредителей, которые подвержены обработке до 2020 года. В том же году его исключили из перечня. С этого года рассматривается вопрос по внесению его вновь в перечень. Если это произойдёт, будет рассмотрен вопрос выделения средств из местного бюджета, - сказал Нурлыбаев.
В регионе насчитывается более 300 хозяйств, из которых около 100 пострадали. По словам заместителя акима области, в районах организовали оперативную службу по предотвращению сложившейся ситуации и ликвидации её последствий.
- Две специально оборудованные машины из Уральска, которые занимаются борьбой с насекомыми, уже прибыли на места. Они могут охватить более 1 000 га земли в день. На эти работы из местного бюджета планируется выделить порядка 8-10 миллионов тенге. Если объём площади будет увеличен, будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств, – сказал он.
Также глава региона отметил, что ответственные лица должны оперативно докладывать о сложившейся ситуации, которая будет под его личным контролем.
Напомним, в мае этого года в Атырауской области 800 гектаров пастбищ уничтожили черви.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!