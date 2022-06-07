Решение приняла МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Через госграницу в ЗКО за месяц не прошло ни одного угнанного автомобиля - департамент госдоходов Фото из архива "МГ" В работе комиссии участвовали представители центральных государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов. МВК приняла решения отменить:
  • с 8 июня обязательное требование для граждан РК и иностранцам предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 , а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Казахстана.
  • запрет на работу 12-ти временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы в семи регионах республики.
Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России принял решение с 30 марта снять ограничения на въезд казахстанцев в РФ и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. Ранее въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для казахстанцев был ограничен. Пересекать границу могли лишь несколько категорий граждан. В посольстве РК в России были опубликованы правила въезда россиян в Казахстан. С 11 апреля Казахстан открыл сухопутную границу с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.