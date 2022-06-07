Такие же презенты получил житель Шынгырлауского района, который тоже спас тонущего ребенка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».  Благодарственным письмом и фонариком наградили полицейского, спасшего детей в ЗКО Случай произошёл 30 мая в посёлке Погодаева района Байтерек. Инспектор кинологического центра полиции ЗКО Ержан Куанышев вытащил из воды двух тонущих детей, один из которых уже был без сознания. Далее страж порядка оказал им первую медицинскую помощь. Полицейского наградили.
– От лица департамента по чрезвычайным ситуациям хотелось бы отметить, что спасатели были награждены от имени начальника департамента благодарственным письмом. Также мы направили материалы в уполномоченный орган, чтобы мужчин наградили ведомственной наградой, - сообщили в ДЧС ЗКО.
Как стало известно, Ержану Куанышеву вместе с благодарственным письмом был вручен небольшой презент - фонарик. Аналогичный подарок получил Денис Липин из Шынгырлауского района, который третьего июня спас тонущего ребенка. 13-летний Аманат Каражанов с друзьями пошёл к реке Елек и во время купания начал тонуть. На помощь подоспел Денис, который услышал крики детей. Молодой человек вытащил ребёнка из воды и оказал ему первую медицинскую помощь. Фото предоставлено ДЧС ЗКО