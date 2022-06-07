- Яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн гектар или 100,2% от намеченного плана, картофель - на 189,6 тысяч гектар (99,4%), овоще-бахчевые - на 269,2 тысячи гектар (97,4%), многолетние травы - на 429,6 тысяч гектар (99,7%). Завершён посев масличных культур на площади 3,1 млн гектар, сахарной свёклы – 12,3 тысяч гектар (при плане 11,1), хлопчатника – 121,1 тысяч гектар, - доложил Карашукеев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства сообщил, что посев зерновых культур завершили во всех областях, кроме Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской областях (86,2%). В двух регионах работы затянулись из-за обильных осадков, завершить их планируют до конца недели.Общая посевная площадь составила 23,1 млн гектар. Министр отметил, что для своевременного проведения посевной кампании выделено 400,2 тысячи тонн удешевлённого дизтоплива.