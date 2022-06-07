- Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки, которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в Нур–Султане, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили о досудебном расследовании в отношении должностных лиц управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области по факту торговли людьми.Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест. Иная информация в интересах следствия не разглашается.