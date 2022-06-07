Иллюстративное фото из архива "МГ" Машину, зарегистрированную в Грузии, выявили сотрудники Центра оперативного управления. Водитель Toyota Highlander 1998 года рождения имел 106 неоплаченных штрафов на сумму 2 937 417 тенге. Не было у автовладельца и договора обязательного страхования, сообщили в департаменте полиции региона. На мужчину составили административный протокол, автомобиль припарковали на специальную стоянку. Владелец авто заявил, что купил машину два - три дня назад и не знал о наличии более сотни штрафов.