В голосовании приняли участие 7 985 769 человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Казахстане проходит референдум По данным Центральной комиссии референдума, «за» проголосовали 77.18% участников, против - 18.66%. 1,58% бюллетеней не учли при подсчёте голосов, так как были выбраны оба варианта ответа. 2.58% бюллетеней признали недействительными. Глава ЦКР Нурлан Абдиров объявил, что предложенные изменения в основной закон нашей страны считаются принятыми. В Казахстане прошёл республиканский референдум. Участки открылись в 7:00 и работали до 20:00. Голосовать было разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Референдум официально считается состоявшимся, так как на участки пришло больше половины казахстанцев с правом голоса. Президент поблагодарил казахстанцев за участие в голосовании.