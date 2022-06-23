Официальный представитель МИД России заявила, что Россия уважает точку зрения Казахстана на конфликт в Украине, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чего ожидать от нового правительства России, рассказали казахстанские политологи Иллюстративное фото из архива "МГ" Мария Захарова по время брифинга отметила, что Казахстан продолжит развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Курс Москвы и Нур-Султана на выстраивание тесных союзнических отношений и взаимовыгодных интеграционных связей, по её словам, неизменен.
- Это один из ярких примеров на практике, о которых мы говорим много в теории, когда объясняем, в чём кардинальным образом отличаемся от западных режимов. Мы можем иметь разные точки зрения на актуальные, в том числе международные, проблемы. Наши подходы могут различаться. Но в отличие от западных режимов, не терпящих инакомыслия, мы уважаем наших партнёров, - сказала официальный представитель МИД, отвечая на вопросы журналистов.
17 июня в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума Касым-Жомарт Токаев обозначил позицию Казахстана по ДНР и ЛНР.
- Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и по всей видимости, этот принцип будет применён и в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд является Луганск и Донецк, - сказал тогда глава государства.
Тогда же Токаев выразил претензии к высказываниям ряда российских депутатов в адрес Казахстана.