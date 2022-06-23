Наши подходы могут различаться: Захарова прокомментировала точку зрения Казахстана на конфликт в Украине
Официальный представитель МИД России заявила, что Россия уважает точку зрения Казахстана на конфликт в Украине, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Мария Захарова по время брифинга отметила, что Казахстан продолжит развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Курс Москвы и Нур-Султана на выстраивание тесных союзнических отношений и взаимовыгодных интеграционных связей, по её словам, неизменен.
- Это один из ярких примеров на практике, о которых мы говорим много в теории, когда объясняем, в чём кардинальным образом отличаемся от западных режимов. Мы можем иметь разные точки зрения на актуальные, в том числе международные, проблемы. Наши подходы могут различаться. Но в отличие от западных режимов, не терпящих инакомыслия, мы уважаем наших партнёров, - сказала официальный представитель МИД, отвечая на вопросы журналистов.
17 июня в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума Касым-Жомарт Токаев обозначил позицию Казахстана по ДНР и ЛНР.
- Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и по всей видимости, этот принцип будет применён и в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд является Луганск и Донецк, - сказал тогда глава государства.
Тогда же Токаев выразил претензии к высказываниям ряда российских депутатов в адрес Казахстана.
