- Водитель за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В салоне находился один. От полученных травм погиб на месте. Труп направлен в морг на судебную-медицинскую экспертизу, - пояснили в ведомстве.

Погибший работал акимом Тауского сельского округа. У 34-летнего Нурлыбека Турешова осталась жена и четверо малолетних детей, из них двое сыновей и две дочери. Как сообщили в отделе внутренней политики Жанибекского района, он был очень активным, доброжелательным и честным человеком.

- Был одним из лучших акимов сельских округов. В нём сочетались все хорошие качества. Это невосполнимая утрата. Буквально вчера он участвовал во всех мероприятиях ко дню госслужбы. Был весёлым, со всеми шутил. Занимался спортом, - отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла 23 июня в 1:50 на 25-ом километре дороги Жанибек - Таловка, вблизи посёлка Тау.Отдел внутренней политики Жанибекского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшегоВедется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».