- Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота. Состояние оценивается как средней степени тяжести, - пояснила Гульнар Джумагалиева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что ребёнок находился дома один. Малыш 2018 года рождения выпал из окна третьего этажа девятиэтажного дома №2 в микрорайоне Строитель. Он госпитализирован в больницу с различными травмами. Заместитель директора областной станции скорой помощи Гульнар Джумагалиева отметила, что ребёнка сначала доставили в ближайшую городскую многопрофильную больницу Уральска, там его обследовали и только после отправили в детскую областную многопрофильную больницу.Также сегодня ещё произошло падение с высоты семилетней девочки на детской площадке в районе СОШ №25. Заместитель директора областной станции скорой помощи отметила, что скорую вызвали родители, когда ребёнок самостоятельно добрался домой. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Состояние стабильное.