- При осмотре свёртков обнаружено четыре сотовых телефона, а также психотропные вещества. Правонарушители недавно освободились из мест лишения свободы, один из них состоит на учёте у службы пробации, так как лишение свободы ему было заменено на ограничение свободы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: ДУИС ЗКО В пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО сообщили о пресечении попытки перебросить на территорию жилой зоны колонии трёх свёртков, перемотанных скотчем. Задержали и двух «почтальонов».Материалы в отношении нарушителей передали в суд.