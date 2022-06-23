Прежде надо провести механическую очистку озера, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ходе встречи акима с жителям Алмалинского района, градоначальнику посетовали на состояние водохранилища Сайран: нехватка инфраструктуры для детей и недостаточный уровень обеспечения правопорядка.
- Первое, нам надо произвести механическую очистку озера. Надеемся, что вначале октября начнём. Весной 2023 года мы начнём реконструкцию. С двух районов мы сделаем рекреационную зону. Проектные работы завершатся осенью этого года, - ответил Ерболат Досаев.
Что касается безопасности, то в ПСД предусмотрят мобильные пункты полиции. Также планируют установить камеры видеонаблюдения. В этом году купание в водохранилище разрешено.