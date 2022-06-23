Мальчика ищут и на воде и на суше, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Почти сутки спасатели ищут пропавшего ребёнка на озере Шалкар в ЗКО 22 июня в 16:45 спасателям поступила информация о том, что в посёлке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. За ним поплыл 66-летний дедушка, однако на берег они не вернулись. Во время поисков спасатели задействовали вертолет. В 23:00 в пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что мужчину удалось найти на противоположенном берегу. Он жив и здоров, состояние удовлетворительное. По его словам, мальчик всё время был на виду, в какой-то момент его начало уносить ветром. Мужчина поплыл за ним, однако потерял его из виду и больше не видел. Поиски мальчика продолжаются. Спасатели ищут его на воде и на суше. На месте работают 13 сотрудников ДЧС ЗКО на двух плавсредствах и двух единицах техники. Поиски будут продолжаться до наступления темноты и возобновятся на рассвете.