- Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры Шатунова остановилось, — сказал собеседник агентства.

Фото yuriy_shatuno из Instagram Об этом сообщил его представитель.Артисту было 48 лет. Шатунов получил всесоюзную популярность как солист группы «Ласковый май», в которой он пел с 1986 по 1991 год. Среди самых популярных хитов в его исполнении — «Белые розы» и «Седая ночь».