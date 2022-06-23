ДТП с участием пьяного полицейского в ЗКО: эксперты предположили, как произошло столкновение
В ДТП семимесячной девочке оторвало часть ножки. Участником аварии стал пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района Азамат Джумабаев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
22 июня в Уральском городском суде состоялось очередное судебное заседание по данному делу под председательством судьи Розы Сариевой. На этот раз были допрошены эксперты, которые рассказали, где и как предположительно произошло столкновение Hyundai, за рулём которого был полицейский Азамат Джумабаев и Lagrus под управлением Турехана Бержанова. Трагедия унесла жизнь мамы потерпевшего Бержанова, а также в аварии оторвало часть ножки его дочери.
Согласно заключению эксперта института судебных экспертиз по ЗКО Дмитрия Рашникова, экспертиза зависела от вещественных доказательств, которые ему предоставили.
- Изучена деформация на обоих автомобилях, сделана состыковка в присутствии сторон и заинтересованных должностных лиц. Установлено, столкновение произошло правой передней угловой частью Hyundai с правой боковой средней частью Lagrus под углом 140 градусов. Имеется конечное положение Lagrus и осыпь деталей. Однако не было следов торможения и следов сноса. Место предполагаемого столкновения на полосе движенияHyundai, - пояснил Дмитрий Рашников.
Кроме того был допрошен ещё один эксперт института судебных экспертиз по ЗКО Самат Саутов. Он выяснил предположительную картину ДТП по программе PC-Crash.
- По материалам уголовного дела, ранее Рашников определил угол столкновения - 140 градусов, также определено наиболее вероятное место столкновения. Стоит отметить, что Hyundai передвинули. Я вынес ходатайство о конечном месторасположении иномарки после столкновения, мне предоставили ответ. Производились следственные действия с участием двух сторон. После полученного ответа все данные ввёл в программу, а именно конечное положение транспортных средств, которые мне предоставили, и конечное положение Lagrus (его никто не передвигал). Было произведено моделирование транспортных средств, как они предположительно ехали и как столкнулись. Программа сама высчитывает траекторию движения автомобилей. Исходя из этого сделано заключение. Полоса движения, по которой направлялся Lagrus, уже, чем Hyundai. После столкновения Lagrus по своей проекции движется дальше, а Hyundai разворачивает и машина остаётся на месте. По характеру следов разлёта, столкновение произошло на полосе движения Hyundai. Удар не был прямым, он был под углом. Предположительно, Hyundai возвращался на свою полосу движения. Если Hyundai ехал бы прямо только по своей полосе, то такого столкновения не было бы, - пояснил Самат Саутов.
Тем не менее адвокаты подсудимого усомнились в программе PC-Crash и просили предоставить эксперта последовательность его действий при расчётах.
Адвокат Бержанова отметил, что если Hyundai до столкновения ехал только по своей полосе, то угол удара в Lagrus был бы совсем другой и тогда его подзащитный не оказался бы в кювете.
Напомним, на главном судебном разбирательстве подсудимый и потерпевший рассказали, как произошло ДТП, однако их показания разнятся.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!