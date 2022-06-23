Depo Evolution Park планируют заняться весной 2023 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Когда достоят Depo Evolution Park в Алматы Изображение с сайта Pixabay В мае 2019 года управление комфортной городской среды провело конкурс на реконструкцию, по итогам которого победителем признано АО «НСК Астана Курылыс». Бюджет проекта по ПСД составлял 2 млрд 545 млн тенге. Работы планировалось завершить до конца 2021 года. В пандемию проект приостановили. В сентябре прошлого года чиновники говорили, что строительство возобновили и до конца 2022 года молодёжный хаб в Depo Evolution Park заработает. Жители Алмалинского района на встрече с акимом Алматы спросили о судьбе строения. Ерболат Досаев отметил, что акимат готовит необходимые документы.
- Со следующего года мы будем делать там креативити-центр. Это место превратим, как и предполагалось вначале (молодёжный хаб - прим. автора). У меня много запросов от молодёжи, от движений. Они просят, чтобы появился единый большой центр. Он будет, и не только этот, - сказал аким.
Центры креативной индустрии будут располагаться в нескольких районах города, конкретно Depo Evolution Park аким обещает заняться весной следующего года.