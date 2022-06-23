№35/1, 35/2, 37, 39, 40, 46, 48, 52/1, 54, 54/1, 56, 60, 62, 64 по проспекту Абая,

№123/1, 1232, 125, 125/1, 162 по улице Аманжолова,

№239, 245 по улице Ескалиева,

№203, 206, 207, 209, 216, 216/1, 216/2, 218/1, 222 по проспекту Назарбаева,

№73, 73/1, 73/2, 87, 87/1, 89 по улице Ихсанова,

№161, 163 по улице Курмангазы,

№178 по улице Тайманова,

№45, 47 и 55 по улице Хусаинова,

№46 по улице Хиуаз Доспановой.

По информации АО «Жайыктеплоэнерго», воду в ряде домов отключили ещё 22 июня. До 21:00 24 июня на тепловой магистрали ТМ-2 идут ремонтные работы. Без горячей воды сидят 43 жилых дома:Также воды нет в социальных объектах - детские сады «Ёлочка» и «Солнышко», школах №21, 27 и поликлинике №1.