Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 июня прошлого года жительницу Атырау Нургул Жанбулсинову уволили с работы. Женщина работала вахтером в ТОО «Управляющая компания Атамекен». Несогласная с таким решением руководства Жанбулсинова обратилась в суд с требованием отменить приказ об увольнении, восстановить её на работе. Также она потребовала, чтобы работодатель выплатил ей заработную плату за время вынужденного прогула и возместил моральную компенсацию. Дело рассматривал судья Жасур Момынжанов. Суд вынес решение в пользу Нургул Жанбулсиновой. Другими словами, приказ об увольнении вахтёра отменен, женщина восстановлена на работе, а работодатель теперь обязан выплатить ей заработную плату за время вынужденного прогула в размере 1,3 миллиона тенге и моральную компенсацию в 50 тысяч тенге, хотя истец требовала 450 тысяч тенге.