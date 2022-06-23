Вопрос с выплатами обещают закрыть в течение недели, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 22 июня на заседании мажилиса депутат Юлия Кучинская сообщила об обращениях учителей с просьбами помочь в выплате долгов по отпускным и по выплатам на оздоровление. Общая сумма долга составила около 30 млрд тенге. Вице-министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаева позже прокомментировала, что в большинстве регионов отпускные учителям выплачены полностью.
- Отпускные и заработная плата выплачиваются из местных бюджетов. В ходе анализа министерство зафиксировало несвоевременное перечисление в ряде регионов 28 млрд тенге, которое связано не с отсутствием средств, а с вопросами передвижек и процедур на местном уровне. Эти вопросы полностью находятся в компетенции управлений образования акиматов, поэтому просим ответственно подходить к таким заявлениям и учитывать, в ведении каких госорганов находятся те или иные вопросы, - сказала Бейсембаева.
Вопрос с выплатами обещают закрыть в течение недели.