Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале

23 июня в Казахстане отмечают День полиции. В преддверии праздника корреспондент «Мой ГОРОД» побывал на смене транспортных полицейских на станции «Алматы-1».

Смена начинается в восемь утра с построения личного состава.

Заместитель начальника Линейного управления полиции на станции «Алматы-1» Махмет Абенов проверяет готовность правоохранителей к работе - форма должна идеально сидеть, а при себе они должны иметь планшеты, образцы протоколов, ключи от вагонов, средства защиты.

Абильсеит Алмуханов

Он строг к дисциплине, но по-отцовски каждому поправляет жилетки и нагрудный знак.

Махмет Абенов

Помимо патрулирующих, на станции всегда есть информационная служба полиции. Новшество пришло, когда внедрялась сервисная модель полиции.

В идеале, конечно, пассажиры должны обращаться за помощью по вопросам безопасности при утере сумок, пропаже документов, но по факту многие спрашивают о прибытии поезда и расписании движения.

Патрулирование началось со здания вокзала.

Сначала парни подошли к зоне проверки, спросили, не нужна ли службе досмотра помощь.

В это время на вокзал зашёл мужчина, который имел внешние признаки представителя деструктивных религиозных течений. Мужчина показал свои документы, ответил на пару вопросов и направился дальше. К счастью, тревога оказалась ложной.

Сержант полиции Абильсеит Алмуханов в ОВД служит уже полтора года. Говорит, что за короткое время службы развилась интуиция. Он выборочно проводит проверку документов.

- Всегда были по душе самолёты и поезда. Отец у меня военный, поэтому мой выбор профессии он поддержал сразу. Простой работы не бывает. Люди бывают разные, иногда не понимают, устраивают скандалы. Но даже с ними надо всегда быть вежливыми, объяснять и давать высказаться. Гражданам важно, чтобы их выслушали. И радости в работе немало, особенно когда находим пропавших, - говорит Алмуханов.

Первый этаж вокзала осмотрен, подозрительные лица проверены, поднимаемся на второй этаж.

В это время на эскалаторе поднимается семья. Пожилая женщина на наших глазах начинает падать в обморок, полицейские берут её под руки, сажают на стул и дают воды.

Пока ей не стало лучше и её не посадили в вагон, двое стражей порядка были с ней и её семьёй.

Сержант Алмуханов говорит, что такие случаи не редкость. Людей много, дорога на поезде занимает много времени, люди просто устают. Особенно тяжело старикам, детям и беременным женщинам, именно на них и обращают пристальное внимание правоохранители.

Правда, есть вещи, не подвластные и им. Пока полицейские несли пожилую женщину и успокаивали, на неё кричала родственница. Рядом проходила мать с двумя детьми, в одного из них она на наших глазах швырнула игрушку. Неприятно, но закон эти люди не нарушили... Стражи порядка лишь надеются, что, несмотря на сложности путешествий, люди не будут забывать о том, что действительно важно - семья, которая проделывает этот путь вместе с ними.

По дороге на перрон встречаем дедушку с тростью, ему тоже без помощи не обойтись.

Правда, хочется отметить и отзывчивость многих казахстанцев. Другие пассажиры, возможно, видя пример людей в погонах, тоже будут помогать старикам и детям с багажом, малышей брать на руки, если им страшен эскалатор.

Вот и прибыл первый поезд, парни мобилизовались, разделились и каждый пошёл выполнять свою работу. Двое из них остались дежурить на перроне.

- Мы обязательно должны следить за посадкой и высадкой пассажиров, чтобы не было правонарушений. Также мы ведём борьбу со стихийной торговлей. С начала текущего года наказали уже 60 человек за торговлю в несанкционированных местах, - отметил первый заместитель ЛУП на станции «Алматы-1» Махмет Абенов.

Куаныш Бекебаев

Двое других полицейских подходят к начальнику поезда, узнают оперативную обстановку. Следом патрульные заходят в состав и проходят по каждому вагону. Двое из них отправятся в путь вместе с пассажирами.

- График заранее утверждён, по два человека на состав. Во-первых, патруль сам по себе является профилактикой преступлений. Мало кто рискнёт совершить кражу. Во-вторых, профилактикой правонарушений является то, что мы не даём пассажирам употреблять алкоголь. 80% преступлений в мире совершаются гражданами в состоянии опьянения. Некоторые проносят алкоголь, но мы следим, чтобы не распивали спиртные напитки в общественных местах. В третьих, ведём беседы с пассажирами. Проходим и видим - человек спит на верхней полке, а его телефон на столике. Или гаджет оставляют на зарядке и уходят. Объясняем, что личное имущество в поезде надо держать при себе, класть под подушку, если спят, особенно в плацкартных вагонах, - говорит Куаныш Бекебаев.

Бывали случаи, когда кражи совершались сразу после отбытия, до следующей станции воришек уже ловили, а имущество возвращали законным владельцам.

Спросили у стражей порядка про легенду о кражах из окна - 10 лет назад ей пугали всех пассажиров, приходилось закрывать окна даже в невыносимую жару.

- ...(смеются) Уже нет, эти времена прошли. В «лихие 90-е» были случаи, когда подъезжали на лошадях и через открытое окно совершались кражи. Но это в прошлом, сейчас таких фактов уже нет, - уверенно отвечают полицейские.

Ещё одна часть работы - поиск без вести пропавших людей. Зачастую беглецы пытаются на поезде покинуть город. Бывают и подростки, которые после ссоры с родителями сбегают из дома. На практике были случаи, когда людей возвращали в семью, а они уже на следующий день повторно возвращались на вокзал.

- Зимой бывает много бездомных, приходят ночевать на вокзал. Их мы отправляем в социальную службу. Но перед этим обязательно спрашиваем - можем ли чем-то помочь. Судьбы разные. Некоторые рассказывают, как оказались на улице, - вспоминает Абильсеит Алмуханов.

Получить ответ на вопрос, сложная ли служба, довольно сложно. Мужчины предпочитают говорить «да как везде», «нет, это наша работа». Но вспоминая о январской трагедии, тихо и скромно отвечают «тогда было непросто». Сотрудники управления работали без отдыха две недели, они буквально жили на вокзале.

- Мы тогда задержали троих мародёров. Стояли на проходной и проверяли телефоны. Подозреваемые дома раскладывали награбленное, фотографировали и «хвастались» родственникам. Также нами были установлены и задержаны 10 участников погромов, - рассказывает Махмет Абенов.

С некоторыми современными преступниками и дедукция не нужна. Они сами снимают на видео или делают селфи в момент преступления закона.

Один из проблемных вопросов – это наезды на людей. Обе железнодорожные станции находятся в черте города, пути проходят по улицам, но никак не огорожены. Здесь нет ни надземных, ни подземных переходов. Всего на участке 37 несанкционированных проходов, там ходить нельзя, но люди проходят, что приводит к несчастным случаям. С начала этого года под колёсами составов на этом участке погибли пять человек.

- Анализ наездов на людей показал, что основные причины – это алкоголь и переход железнодорожных путей в неустановленном месте, несоблюдение пострадавшими элементарных правил безопасности в зоне повышенной опасности. В свою очередь, мы стараемся упреждать данные происшествия, в том числе и административными мерами воздействия, - отметил Куаныш Бекебаев.

По его словам, за переход железнодорожных путей в неустановленных местах с начала года привлекли к административной ответственности – 17 152 человека.

За информационную работу транспортной полиции в МВД отвечает Ляззат Касымжанова.

- Проводим разъяснительную работу через СМИ, в учебных заведениях. Несмотря на это, продолжаются факты травмирования людей. Нередко, к сожалению, несчастные случаи происходят с участием детей. Документальные материалы со всей убедительностью показывают, что в большинстве случаев детского травматизма повинны взрослые. Родители, проживающие вблизи железной дороги, оставляют без присмотра малолетних детей. Взрослые редко остановят детей, беспечно шагающих по шпалам или бегущих прямо по рельсам, и не предупредят их об опасности. Каждый человек должен не только сам неукоснительно соблюдать правила поведения на железной дороге, прислушиваться к сигналам, внимательно следить за предупреждающими плакатами, но и предостерегать других, и прежде всего детей, - говорит пресс-секретарь ведомства.

Вопрос, который часто задают читатели в комментариях - как же можно не заметить целый поезд? Махмет Абенов отвечает, что пути расположены в той части города, где большой автомобильный трафик. Шум машин заглушает звуки движущегося состава. Также пути проходят не ровно, много кривых участков - когда человек выходит из-за стены здания, он тут же оказывается на дороге. Ни он не видит поезд, ни машинист человека, который шагает под вагон.

Всё, что в силах полиции - информационная работа с населением. Однако с каждым годом количество погибших от наезда поезда растёт. Но транспортные полицейские не сдаются, они верят, что их ежедневный труд на вокзале приносит плоды. Такая уж служба. И опасна, и трудна, но крайне необходима для населения.