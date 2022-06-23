– Ежегодно проводится отбор проб воды из открытых водоисточников на наличие холерных вибрионов. Холерные вибрионы разделяются на патогенные и не патогенные, всего подразделяются около 150 видов. В водоёмах нашей области зафиксирован не патогенный холерный вибрион, который ежегодно в период острых кишечных инфекций циркулирует в реках и озерах. Сейчас у всех, кто подхватил кишечную инфекцию, проводится отбор анализов на наличие инфекции. Всего с мая месяца сотрудники противочумной станции провели 73 отбора проб, в 14 случая выявлен вибрион не патогенной холеры, - рассказал Нурлыбек Мустаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что во время сезона острых кишечных инфекций, а именно с мая по октябрь специалисты берут пробы воды из рек и озёр на наличие опасной инфекции.В основном болезнь проявляется в виде диареи, поэтому санврачи рекомендуют жителям региона соблюдать правила личной гигиены, во время купания не проглатывать воду, а употреблять бутилированную воду, чаще мыть руки. Основной способ передачи заболевания - фекально-оральный. К слову, на территории региона случаев заболевания холерой среди населения не зарегистрировано.