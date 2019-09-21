Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили в департаменте полиции Атырауской области. - Водитель автомашины "Тойота Камри" совершил наезд на пешехода. ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в ЕРДР по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неостородности смерть человека". Водитель водворен в ИВС, - сообщили с полиции. По словам очевидцев, место ДТП до сих пор оцеплено. На месте работает следственно- оперативная группа департамента полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.