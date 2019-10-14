Насмерть сбили пешехода в ЗКО

ДТП произошло 14 октября в 21.30 возле поселка Оскен, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель начальника УМПС Манарбек Нажиев, в результате аварии пешеход скончался на месте. - Водитель автомашины "Мерседес Бенз 260" допустил наезд на пешехода. Примерный возраст пешехода - 45 лет. По словам водителя, пешеход выбежал на проезжую часть. В настоящий момент проводится оформление материалов ДТП. Следственно- оперативная группа занимается сбором материала. Данный факт будет зарегистрирован в ЕРДР, - сообщил Манарбек Нажиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателе