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Происшествия

Насмерть сбили пешехода в ЗКО

ДТП произошло 14 октября в 21.30 возле поселка Оскен, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель начальника УМПС Манарбек Нажиев, в результате аварии пешеход скончался на месте. - Водитель автомашины "Мерседес Бенз 260" допустил наезд на пешехода. Примерный возраст пешехода - 45 лет. По словам водителя, пешеход выбежал на проезжую часть. В настоящий момент проводится оформление материалов ДТП. Следственно- оперативная группа занимается сбором материала. Данный факт будет зарегистрирован в ЕРДР, - сообщил Манарбек Нажиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателе
Арайлым Усербаева
Насмерть сбили пешехода в ЗКО
ДТП произошло 14 октября в 21.30 возле поселка Оскен, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал заместитель начальника УМПС Манарбек Нажиев, в результате аварии пешеход скончался на месте. - Водитель автомашины "Мерседес Бенз 260" допустил  наезд на пешехода. Примерный возраст пешехода - 45 лет. По словам водителя, пешеход выбежал на проезжую часть. В настоящий момент проводится оформление материалов ДТП. Следственно- оперативная группа занимается сбором материала. Данный факт будет зарегистрирован в ЕРДР, - сообщил Манарбек Нажиев.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП труп пешеход

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