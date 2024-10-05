Эвелина Зайцева начала свою педагогическую деятельность в 1943 году и за 50 лет работы успела преподавать не только в начальных классах, но и биологию, географию и немецкий язык.

Эвелина Зайцева начала свою педагогическую деятельность в 1943 году и за 50 лет работы успела преподавать уроки не только в начальных классах, но и узкие предметы - биологию, географию и немецкий язык, так как не хватало учителей.



Она является заслуженным педагогом, многодетной матерью, бабушкой и прабабушкой. В июле следующего года ей исполнится 100 лет. Она с особой теплотой вспоминает своих учеников и коллег. У Эвелины Зайцеовй множество наград и медалей за свою работу в тылу во время войны, но, по её словам, самой ценной для неё является медаль за труд учителя.



