Наталья Годунова возглавит Высшую аудиторскую палату Казахстана

Высшая аудиторская палата будет работать вместо Счётного комитета. Фото с сайта Счётного комитета Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Казахстана, сообщает Акорда. Отдельным указом членами Высшей аудиторской палаты назначены Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев. Высшая аудиторская палата заменит Счётный комитет. ВАП является высшим органом госаудита и финконтроля, непосредственно подчинённым и подотчетным президенту. В задачи палаты входит анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными рес