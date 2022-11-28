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Социум

Наталья Годунова возглавит Высшую аудиторскую палату Казахстана

Высшая аудиторская палата будет работать вместо Счётного комитета. Фото с сайта Счётного комитета Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Казахстана, сообщает Акорда. Отдельным указом членами Высшей аудиторской палаты назначены Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев. Высшая аудиторская палата заменит Счётный комитет. ВАП является высшим органом госаудита и финконтроля, непосредственно подчинённым и подотчетным президенту. В задачи палаты входит анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными рес
Дана Рахметова
Наталья Годунова возглавит Высшую аудиторскую палату Казахстана
Высшая аудиторская палата будет работать вместо Счётного комитета.
Наталья Годунова возглавит Высшую аудиторскую палату Казахстана
Наталья Годунова возглавит Высшую аудиторскую палату Казахстана
Фото с сайта Счётного комитета Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Казахстана, сообщает Акорда. Отдельным указом членами Высшей аудиторской палаты назначены Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев. Высшая аудиторская палата заменит Счётный комитет. ВАП является высшим органом госаудита и финконтроля, непосредственно подчинённым и подотчетным президенту. В задачи палаты входит анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами. Наталья Годунова - уроженка Уральска. Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по экономической специальности и Финансовую академию при правительстве России. Кандидат экономических наук. На госслужбе Годунова с 1997 года. С 2018 года занимала пост председателя Счётного комитета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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