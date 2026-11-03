Наташа Калымбетова воссоединилась с дочерью в США: родство подтвердил ДНК-тест

Наташа Калымбетова несколько дней назад отправилась в США, чтобы снова сдать ДНК-тест. Как она сообщила социальной сети TikTok, в аэропорту её встретила предполагаемая дочь Анжелика. Однако показывать её на видео Калымбетова не стала, заявив, что девушка является гражданкой Америки и до окончания судебных процессов она публиковать её лицо не будет.

- Мы сдали тест на ДНК, результат будет готов в понедельник. Когда я её увидела в аэропорту, я сразу поняла, что она моя дочь. Ведь я сама её рожала, знаю её взгляд, каждую её клеточку, брови, ногти. Сейчас она такая же маленькая, хрупкая, нежная. первые два дня нам было тяжело общаться, ведь у нас совсем разные менталитеты. На третий день мы поговорили обо всем. Она знает обо мне всю информацию. Сейчас я ищу переводчицу из Уральска, которая помогала американцам, когда те собирались удочерить мою дочь. Обещаю не разглашать информацию, и к ней никаких претензий у меня не будет, - сообщила Калымбетова.

В назначенный день стали известны результаты исследования: тест показал 99,9% родства. По словам женщины, теперь она намерена познакомить дочь с сыном в Таиланде, а позже привезти её и в Казахстан. Наташа Калымбетова искренне поблагодарила соотечественников, которые переживали за неё.

- Теперь мы будем вместе всегда. Вот оно счастье, - заключила Калымбетова.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что по уголовному делу были назначены все необходимые экспертизы. Однако ход следствия разглашать не стали.

Напомним, история получила широкий общественный резонанс после того, как пользовательница TikTok Наташа Калымбетова опубликовала серию видеороликов с личным признанием. Женщина рассказала о преступлении, которое, по её словам, произошло около 30 лет назад в одном из населённых пунктов ЗКО.

На момент случившегося ей было 17-18 лет. По словам Калымбетовой, четверо мужчин вывезли её в заброшенный дом, где изнасиловали, жестоко избив и пригрозив убийством. После произошедшего женщина покинула родное село. Спустя девять месяцев у неё родилась дочь, которую она была вынуждена оставить в доме малютки. Позже Наташа уехала за границу. Сейчас ей 49 лет.

После публикации роликов, по её словам, с ней связались представители полиции ЗКО и Алматы. Стражи порядка завели уголовное дело.