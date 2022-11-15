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Социум

Находящимся на грани банкротства частным детсадам выделили субсидии в ЗКО

Речь идёт о дошкольных учреждениях, которые открылись в этом году, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" На внеочередной сессии областного маслихата рассмотрели уточнение областного бюджета. Депутаты приняли решение о выделении субсидии для общественного транспорта и частных детских садов. Напомним, владельцы частных детских садов Уральска заявили, что находятся на грани банкротства. Речь идёт о дошкольных учреждениях, которые были открыты в этом году. Всё дело в том, что со дня открытия они не получили финансирование со стороны государства, а родительского взноса, по их словам, не
Арайлым Усербаева
Находящимся на грани банкротства частным детсадам выделили субсидии в ЗКО
Речь идёт о дошкольных учреждениях, которые открылись в этом году, передаёт портал «Мой ГОРОД».
О возможном банкротстве заявили владельцы частных детсадов Уральска
О возможном банкротстве заявили владельцы частных детсадов Уральска
Фото из архива "МГ" На внеочередной сессии областного маслихата рассмотрели уточнение областного бюджета. Депутаты приняли решение о выделении субсидии для общественного транспорта и частных детских садов. Напомним, владельцы частных детских садов Уральска заявили, что находятся на грани банкротства. Речь идёт о дошкольных учреждениях, которые были открыты в этом году. Всё дело в том, что со дня открытия они не получили финансирование со стороны государства, а родительского взноса, по их словам, не хватает на покрытие всех нужд. У многих предпринимателей образовались задолженности за аренду помещений, коммунальные услуги и налоги. По данным управления образования ЗКО, на сегодня по вновь открывающимся местам на размещение государственного образовательного заказа поступили заявки от 38 частных дошкольных организаций на 2 777 мест. За октябрь, ноябрь и декабрь имеется потребность на общую сумму 346,7 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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