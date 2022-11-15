Находящимся на грани банкротства частным детсадам выделили субсидии в ЗКО

Речь идёт о дошкольных учреждениях, которые открылись в этом году, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" На внеочередной сессии областного маслихата рассмотрели уточнение областного бюджета. Депутаты приняли решение о выделении субсидии для общественного транспорта и частных детских садов. Напомним, владельцы частных детских садов Уральска заявили, что находятся на грани банкротства. Речь идёт о дошкольных учреждениях, которые были открыты в этом году. Всё дело в том, что со дня открытия они не получили финансирование со стороны государства, а родительского взноса, по их словам, не