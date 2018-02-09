Назарбаев министру труда: Тамара, ты устала на этой работе?

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил министру труда и социальной защиты населения Тамаре Дуйсеновой о "конкретных поручениях", сообщает Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" - Нам пришлось отложить внедрение обязательного социального медицинского страхования. Основная причина: проблема вовлечения так называемого самозанятого населения. Они не платят налогов, короче говоря, находятся в тени, - сказал Президент. - Я неоднократно на протяжении как минимум пяти лет говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой я несколько раз го