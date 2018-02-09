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Социум

Назарбаев министру труда: Тамара, ты устала на этой работе?

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил министру труда и социальной защиты населения Тамаре Дуйсеновой о "конкретных поручениях", сообщает Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" - Нам пришлось отложить внедрение обязательного социального медицинского страхования. Основная причина: проблема вовлечения так называемого самозанятого населения. Они не платят налогов, короче говоря, находятся в тени, - сказал Президент. - Я неоднократно на протяжении как минимум пяти лет говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой я несколько раз го
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Назарбаев министру труда: Тамара, ты устала на этой работе?
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил министру труда и социальной защиты населения Тамаре Дуйсеновой о "конкретных поручениях", сообщает Tengrinews.kz.
Фото из архива "МГ" - Нам пришлось отложить внедрение обязательного социального медицинского страхования. Основная причина: проблема вовлечения так называемого самозанятого населения. Они не платят налогов, короче говоря, находятся в тени, - сказал Президент. - Я неоднократно на протяжении как минимум пяти лет говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой я несколько раз говорил. Что случилось, Тамара, скажи, или ты устала на этой работе? - обратился к министру труда и социальной защиты населения Назарбаев. Тамара Дуйсенова ответила, что ведомство проделало большую работу. - Нурсултан Абишевич, мы проделали большую работу. На сегодня по Вашему поручению установили статус всех 18 миллионов человек. Из 2,7 миллиона самозанятых 1,5 миллиона осталось. По ним все данные акимам регионов даны, - ответила Дуйсенова.

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