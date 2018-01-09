Президент Нурсултан Назарбаев обратится к казахстанцам с важным заявлением, сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта www.akorda.kz Пресс-секретарь Президента Казахстана Айдос Укибай сообщил, что сегодня Нурсултан Назарбаев обратится с важным заявлением к народу Казахстана. Видеообращение президента РК покажут телеканалы "Хабар" и "Евразия" в 19.00 по времени Астаны.