Фото с сайта aktobeinfo.kz В проводимых мероприятиях приняли участие глава МОН РК Ерлан Сагадиев, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, постоянный представитель Всемирного Банка в Казахстане Ато Браун, руководители государственных структур, представители МИДа, казахстанских и зарубежных высших учебных заведений, выпускники программы «Болашак». В приветствии Нурсултана Назарбаева участникам форума отмечалось, что за 25 лет своего существования стипендия, предназначенная для талантливых молодых людей, стала узнаваемым брендом во всем мире. - Сегодня выпускники программы, реализуя сотни научных разработок и крупных проектов в области образования, здравоохранения, культуры, науки и техники, добиваются больших успехов. В условиях Четвертой промышленной революции перед нами стоят новые вызовы. Поэтому «болашаковцы» должны эффективно использовать в практической деятельности полученные передовые знания и умения, жизненный и профессиональный опыт, - говорилось в обращении президента Казахстана. За четверть века функционирования «Болашака» было присуждено 13,2 тысячи стипендий, прошли подготовку 10,4 тысяч высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день в рамках программы обучаются 1,2 тысячи стипендиатов. На этой встрече озвучены результаты реализации государственного проекта за все это время, а также планы на предстоящий период. О своих достижениях рассказали сами выпускники и студенты. Кроме того, состоялась выставка «International Education Fair». В ней приняли участие около 190 ведущих зарубежных вузов из 33 стран мира. Отметим, что Международная стипендия «Болашак» была учреждена президентом Казахстана в 1993 году для направления талантливой молодежи на обучение в лучшие университеты мира и реализуется на протяжении 25 лет.