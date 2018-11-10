Нурбол Сериков выступал в всовой категории 68 килограммов и в финале встретился с борцом из Азербайджана, над которым одержал победу. Нурбол родился в 1993 году в Казталовском районе, в поселке Акпатер. Его первым тренером был Женис Стамгазиев, сейчас его тренером является Райбек Мендыгалиев. Также он является выпускником школы-интерната для одаренных в спорте детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.