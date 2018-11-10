По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, днем -4, ночью -8. В Атырау также переменная облачность, днем и ночью 2 градуса выше нуля. В Актобе днем столбик термометра опустится до отметки градусов ниже нуля, ночью -10. В Актау по-прежнему сохраняется теплая погода. Днем +11, ночью +6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.