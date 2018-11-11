Начало было назначено на 11 часов дня, о чем было сообщено на официальной странице акимата Уральска в Instagram, а также на сайте акимата города. Прием граждан вели аким города Мурат МУКАЕВ и руководители структурных подразделений городского акимата. За все это время было принято около сотни человек. Нужно отметить, что из всех принятых граждан 10 человек изъявили желание побывть на приеме лично у акима Уральска. Жители дома 79, расположенного по улице Монкеулы, пришли на прием делегацией, состоящей из десяти человек. - У нас проблема – теплотрасса проведена с нарушением строительных норм вплотную к дому. Постоянно проводятся ремонтные работы. Раскапывают траншеи. Это приносит большие неудобства для жителей. Здесь живут и пенсионеры, и маленькие дети. Шум, пыль. В нашем дворе не сделано благоустройство, нет детской и спортивной площадок, парковки для автомобилей. Аким города Мурат Мукаев заявил, что будет разработана проектно-сметная документация и наш двор благоустроят, - отметила жительница поселка Зачаганск Турсын Рахметкалиева. После завершения приема все вопросы будут собраны и переданы в соответствующие структурные подразделения акимата Уральска. - Люди обращались к акиму города с проблемой в сфере пассажироперевозок, освещения, строительства дорог, благоустройства населенного пункта. Все вопросы, которые не были решены на месте, будут взяты на контроль. Ответ на них будет опубликован в СМИ либо на официальной странице акимата Уральска в Instagram, - рассказал замакима поселка Зачаганск Бауыржан Мухамбетжанов. К слову, в Зачаганске проживает более 50 тысяч человек, район активно развивается. Власти признают, что существуют некоторые проблемы в сфере инфраструктуры, однако все они решаемы, на это лишь необходимо время. В субботу, 17 ноября, акция «Открытый акимат» будет проведена в поселке Деркул. Здесь с населением встретятся аким города Мурат Мукаев, представители исполнительных органов и коммунальных служб.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.