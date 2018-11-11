На чемпионате мира, который проходил в Бухаресте, Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ встретился с российским чемпионом мира Дмитрием Самойловым, над которым одержал победу. Темирлан Ихсангалиев родился в селе Анкаты Теректинского района ЗКО. В 10 лет начал заниматься самбо. Первым тренером был его отец Мердан ИХСАНГАЛИЕВ, сейчас тренером Темирлана является Нуфтолла ТУМЕНОВ. На счету спортсмена несколько бронзовых медалей, "серебро" и "золото".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.